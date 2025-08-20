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โลโก้ของแบรนด์จะปรากฏอย่างโดดเด่นบนหน้าอกเสื้อแข่งขันของสโมสรทั้ง 3 ชุด สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและการขยายฐานแฟนบอลในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมีประวัติการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทีมชาติอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นการการันตีว่าท่านกำลังเดิมพันกับแบรนด์ที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง
แพลตฟอร์มเดิมพันกีฬาพรีเมียมที่ตอบโจทย์ผู้เล่นของ W88
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- SABA Sports ระบบเดิมพันสไตล์เอเชียนแฮนดิแคปที่คุ้นเคย เปิดตลาดบอลหลากหลาย รองรับการเล่นต่อเนื่องทุกวัน
- BTi Sports สมัครใช้งานสะดวก มีบอลให้เลือกครบ พร้อมราคาต่อรองมากกว่า 18,500 รายการ
- BTi (ไทย) ดีไซน์ทันสมัย ระบบเสถียร รองรับการเดิมพันกีฬาทุกประเภท ใช้งานง่ายสำหรับผู้เล่นไทย
- XJ Sports ครอบคลุมการเดิมพันกีฬามากกว่า 100 ประเภท ตอบโจทย์สายเล่นหลากหลาย
- SABA C รูปแบบการเดิมพันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับผู้เล่นสายเอเชียโดยเฉพาะ
- CMD368 ศูนย์รวมการถ่ายทอดสดกีฬานานาชนิด มากกว่า 90 รายการต่อวัน
- vSports 1 ฟุตบอล บาสเกตบอล และกีฬาเสมือนจริง พร้อมภาพการแข่งขันระบบ 3D
- vSports 2 ฟุตบอลจำลองสมจริง เลือกเดิมพันได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาแข่งขันจริง
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